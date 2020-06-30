بيرلو يستعد لبدء مسيرته التدريبية مع احفاد “السيدة العجوز”

2020/06/30 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو البالغ 41 عاما سيتولى أولى مهامه التدريبية مع فريق ما دون 23 عاما لناديه السابق يوفنتوس.وحسب شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، فإن بيرلو المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2006، سيخلف المدرب الحالي فابيو بيكيا اعتبارا من الموسم المقبل.ويخوض فريق […]

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