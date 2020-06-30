الإعلان في بغداد عن تحالف “عراقيون” بزعامة السيد عمار الحكيم

2020/06/30 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن في العاصمة بغداد عن تشكيل تحالف “عراقيون” بزعامة السيد عمار الحكيم

السيد الحكيم أوضح أن تحالف عراقيون هو تحالف سياسي برلماني جماهيري ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده الى الدولة، ويضم عدد كبير من البرلمانيين لكنه لا يتوقف عند لغة الأرقام بل يعمل على تقديم نموذج جديد في الإدارة السياسية الواعية والمسؤولة، مبينا انه يدعم الدولةَ المقتدرة القوية ذات السيادة الوطنية والإرادة الجماهيرية بعيداً عن المحاصصات وخارجَ الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية.

وأشار الى أن تحالف عراقيون سيعمل على تمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية، ويُعضد مسار الاصلاحات الجادة وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها.

واكد السيد الحكيم أن هذا التحالف يسعى لإجراء انتخابات مُبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها، مضيفا أن تحالف عراقيون يمدُ يدهُ للتحالفاتِ السياسية والاجتماعية والشعبية القائمة للتعاون والتآزر وتكامل الادوار وباب الانضمام لهذا التحالف سيبقى مفتوحاً لكل من يرغب بذلك.

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