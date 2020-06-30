إيران تعلن قطع اشواط كبيرة بعملية انتاج لقاح كورونا

2020/06/30 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد الويم- متابعة

قال وزير الصحة الإيراني الدكتور، سعيد نمكي، إن إيران قطعت أشواطاً كبيرة في عملية انتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكر نمكي في تصريح صحفي، أن "إيران اجتازت مرحلة انتاج لقاحات الطرازات الحيوانية".

واضاف أنه "سيتم اجراء تجارب سريرية لهذا اللقاح في المستقبل القريب، وان ايران قطعت أشواطاً كبيرة في عملية انتاج لقاح ضد فيروس كورونا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اعلنت الاثنين، تسجيل 162 وفاة، وأكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت لاري، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 225 الفا و205 اشخاص، ووفاة 162 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و670 شخصا".

واضافت انه تم "خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2536 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 225 الفا و 205 حالة لغاية الان بينهم 3037 في وضع حرج."

واردفت، ان "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186 الفا و180 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 162 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و670 شخصا".

ولفتت الى ان "مليونا و639 الفا و78 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان".

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صحة كردستان

1582 فحصا

الاصابات الكلية 6144

مجموع الوفاة 207

حالات الشفاء1855

الحالات الراقدة4082

بغداد اليوم - متابعة

دعوة منظمة الصحة العالمية دول العالم لتصرف فوري وعدم انتظار لقاح ضد فيروس كورنا تزامنت مع تحذيرات من موجة جديدة للفيروس، حيث دعت عدة دول للتأهب لاحتمال إغلاقات جديدة، ومسؤولون يبحثون السيناريوهات المقبلة.

و

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة جيلياد ساينسز، الاثنين، أن سعر عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه وتقرر استخدامه كعلاج لمرض كوفيد-19، سيبلغ 2340 دولارا للمريض الواحد في الدول الأكثر ثراء، ووافقت على إرسال كل إمداداتها منه تقريبا للولايات

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