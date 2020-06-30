7 حالات وفاة و 240 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كردستان خلال 24 ساعة

2020/06/30 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة كردستان

1582 فحصا

الاصابات الكلية 6144

مجموع الوفاة 207

حالات الشفاء1855

الحالات الراقدة4082

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