2020/06/30 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
7 حالات وفاة و 240 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كردستان خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صحة كردستان
1582 فحصا
الاصابات الكلية 6144
مجموع الوفاة 207
حالات الشفاء1855
الحالات الراقدة4082
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
7 حالات وفاة و 240 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كردستان خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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