تركيا تعلن تأجيل وصول طائرة مساعداتها للعراق الى يوم غد

2020/06/30 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز، عن تأجيل وصول طائرة المساعدات التركية للعراق الى يوم غد الاربعاء.وقال يلدز في تغريدة على "تويتر": ان "رحلة الطائرة التي كانت ستجلب اليوم مساعدات من تركيا الى العراق بهدف مكافحة فيروس كورونا تأجلت الى يوم غد المصادف ١ تموز".واضاف انه "من المؤمل ان تهبط الطائرة في بغداد في الساعة التاسعة صباحا".

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