بغداد: الحل السياسي الضمان الوحيد لإيقاف معاناة الشعب السوري

2020/06/30 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن العراق يستضيف 260 ألف لاجئ في الوقت الحالي، مشددا على أن أن الحل السياسي ه...

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