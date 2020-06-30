2020/06/30 | 20:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 7 حالات وفاة و240 اصابة جديدة بكورونا في كوردستان

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