بوتين وأردوغان وروحاني يبحثون الوضع في سوريا

2020/06/30 | 20:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين وروحاني واردوغان

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