حادثة في السويداء تكشف تورط روسيا بتجنيد القاصرين في الحرب الليبية

2020/06/30 | 20:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حادثة لشابٍ قاصر من #السويداء، تورط بعض الشركات الأمنية الروسية بالتنسيق مع قوات #الحكومة_السورية في الآونة الأخيرة، بتجنيد القاصرين بعد إغرائهم بالمال، وإرسالهم إلى #ليبيا للقتال إلى جانب المشير “خليفة حفتر” ضد قوات #حكومة_الوفاق…

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