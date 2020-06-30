الليرة السورية مستقرة نسبياً فوق 2500 للدولار

2020/06/30 | 20:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُسجل #الليرة_السورية استقراراً نسبياً، في أسعارها أمام #العملات_الأجنبية، عند نحو 2500 ليرة للدولار الأميركي الواحد.ووصل سعر صرف #الدولار في #دمشق، اليوم الثلاثاء، إلى 2550 #ليرة للمبيع، و2450 ليرة للشراء، واليورو بـ 2862 ليرة للمبيع،…

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