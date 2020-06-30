كما اللحوم الحمراء… السوريون يودِّعون الفروج من موائدهم!

2020/06/30 | 20:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يودِّع السوريون لحوم #الفروج من موائدهم لارتفاع أسعارها بشكل جنوني، بالتزامن مع توقف نحو 70% من مربي #الدواجن عن #العمل.وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية “محمد كشتو” أن من المتوقع غياب الفروج عن #الأسواق…

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