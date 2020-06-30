شاهد: رامز جلال يشعل مواقع التواصل بنشره صورة متعلقة بالممثلة غادة عادل

2020/06/30 | 20:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه، بصورة جمعته بالنجمة غادة عادل وابنها، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.تعليق رامز على الصورة، أشعل السوشيال ميديا ليتفاعل معه الجمهور بالتعليقات، كما تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث “جوجل”.ولم يخلُ تعليق رامز جلال، من طريقته الطريفة الساخرة، وكتب على الصورة: “تخيلوا لما […]

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