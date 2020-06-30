موسكو: تركيا لن تستطيع نقل “إس-400” لدول اخرى بدون إذن من روسيا

2020/06/30 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تصدير منظومات “إس-400” التي وردتها روسيا لتركيا، لأي دولة ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي أمر مستحيل.وفي تصريح لوكالة “إنترفاكس” الروسية، وتابعتها /المعلومة/، علقت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، على اقتراح السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون تيون، بأن تشتري الولايات المتحدة هذه […]

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