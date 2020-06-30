شاهد: عملات معدنية في أفواه جماجم.. سر يعمق حيرة العلماء بعد اكتشاف جديد في إحدى غابات بولندا

2020/06/30 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عثر عمال بناء على مقبرة كبيرة تحتوي على رفات 115 فردا، مع عملات معدنية في أفواههم، أثناء عملهم في شق طريق داخل غابة أزيلت في بولندا، وهو جزء من مشروع طريق يمتد من اليونان إلى ليتوانيا.ويعود تاريخ الدفن إلى أواخر القرن السادس عشر، وينتمي 70% على الأقل من الهياكل العظمية إلى […]

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