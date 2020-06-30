ليلة الإذلال الطويلة للسعودية

2020/06/30 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ليست المرة الاولى التي تستهدف فيها عاصمة العدوان السعودي او اهداف حساسة في العمق السعودي، سبق واستهدفت مصافي الشيبة وبقيق وخريص والمدن الصناعية في الدمام وينبع، واهدافا عسكرية في الرياض كقاعدة سلمان ووزارة الدفاع.ثمة تساؤل عن الجديد التي حملته عملية توازن الردع الرابعة واوقعت السعودية في حيرة من امرها، وعاجزة عن الرد […]

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