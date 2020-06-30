قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم الثلاثاء 30 حزيران 2020

2020/06/30 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في وقت سابق برئاسة مصطفى الكاظمي.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة، وخصصت لمناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.وأضاف البيان، أن “وزير الصحة والبيئة، […]

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