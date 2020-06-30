2020/06/30 | 21:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملا طلال يوضح موقف حكومة الكاظمي بشأن عملية جهاز مكافحة الارهاب ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملا طلال يوضح موقف حكومة الكاظمي بشأن عملية جهاز مكافحة الارهاب ببغداد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملا طلال يوضح موقف حكومة الكاظمي بشأن عملية جهاز مكافحة الارهاب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).