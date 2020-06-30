المنافذ الحدودية تؤكد فتح جميع المنافذ لدخول مادة الأوكسجين

2020/06/30 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، فتح جميع المنافذ لدخول مادة الأوكسجين الطبي على وفق إجراءات مبسطة لدعم الواقع الصحي في مكافحة جائحة كورونا.

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