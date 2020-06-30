اقليم كردستان يسجل 240 اصابة و7 وفيات جديدة

2020/06/30 | 21:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 240 اصابة و7 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان، انها"سجلت 240 اصابة بعد اجراء 1582 فحصا و7 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".واضافت: "الاصابات الكلية في الاقليم: 6144مجموع الوفاة: 207حالات الشفاء: 1855الحالات الراقدة: 4082".

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