روسيا: المشروع الأمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران خيالي ولا فرص له

2020/06/30 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران “خيالي” وليست هناك أي فرص لتبنيه.وقال المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: “قلنا منذ البداية إن مشروع القرار الأمريكي حول الحظر على إيران خيالي وإنه لن يمر، ولا يوجد هنا […]

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