2020/06/30 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائبة لبنى رحيم تنفي انضمامها الى تجمع / عراقيون/ الذي اعلن عن تشكيله الحكيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائبة لبنى رحيم تنفي انضمامها الى تجمع / عراقيون/ الذي اعلن عن تشكيله الحكيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائبة لبنى رحيم تنفي انضمامها الى تجمع / عراقيون/ الذي اعلن عن تشكيله الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).