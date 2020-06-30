2020/06/30 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى بيان 29 حزيران 1966 المعروف ببيان البزاز حامد محمد علي مرت يوم الاثنين الماضي الذكرى الرابعة والخمسين لصدور بيان التاسع والعشرين من حزيران ، المعروف ب (بيان البزاز) في ادبيات الحركة الكردية.صدر البيان المذكور بعد سلسلة من المفاوضات بين قيادة الحركة الكوردية والدولة العراقية برئاسة (عبدالرحمن عارف) عام 1966..وقد زار الرئيس عارف […]

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