2020/06/30 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين المخالفون لهواهم ؟ – حسين الصدر -1- قال تعالى : ( وأمّا من نهى النفس عن الهوى فانّ الجنة هي المأوى ) النازعات / 40 – 41 المعركة الضاربة بين الانسان ونفسه الأمارّة بالسوء ذات فصول، تشتد وتخف طبقاً لما يتسم من الورع والتقوى من جانب ، وبمقدار ما يجري مِنْ مراقبةٍ ومحاسبة لذاته […]

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