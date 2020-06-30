2020/06/30 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تِنين الصين المتواري خلف السِحاب طاليس الشرق الذي تجاهله الغرب – طه جزاع أعرف أن في قدرة العصفور أن يطير والسمكُ أن يسبح والوحشُ أن يعدو فالعصفورُ تُعَدُ له النِبال والوحشُ تُهيأ له الشِباك والسمكُ يُصنع له الشِصّ لكن التنين المتواري خَلف السِحاب ..وتدفعهُ الرياحُ صوب السماء أبعدُ عن مداركي ولعلَ لاو تزو تِنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طاليس الشرق الذي تجاهله الغرب – طه جزاع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طاليس الشرق الذي تجاهله الغرب – طه جزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).