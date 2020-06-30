زعيم ميليشيا “النجباء” يهدّد “الكاظمي” و”الكتائب” تعد لرفع «دعوى خطف» ضده

2020/06/30 | 21:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اعتقال #الحكومة_العراقية لعناصر من ميليشيا #كتائب_حزب_الله، الجمعة الماضية، وحتى اللحظة، لا تكف الميليشيات الموالية لـ #إيران عن تهديد #مصطفى_الكاظمي.بعد أن هدّده المتحدّث باسم ميليشيا “الكتائب” #أبو_علي_العسكري، وزعيم ميليشيا “العصائب” #قيس_الخزعلي، جاء الدور على…

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