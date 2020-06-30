الصحة العالمية تحذر : العالم يمر بمرحلة خطيرة من جائحة كورونا

2020/06/30 | 21:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحذرت منظمة الصحة العالمية ،الثلاثاء، من أن العالم يمر الآن بمرحلة جديدة وخطيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا مؤكدة أنه ما يزال ينتشر بسرعة وأن معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة ميليتا فوينوفيتش في تصريح صحفي إن "العالم الآن في مرحلة جديدة وخطيرة وقد سئم الكثير من الأشخاص من التزام منازلهم ولأسباب واضحة تحاول البلدان فتح مجتمعاتها واقتصاداتها على الرغم من أن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة ولا يزال يتسبب بالموت ومعظم الناس لا يزالون عرضة له معتبرة أن “الانخفاض في عدد الحالات الجديدة لفيروس كورونا ناتج عن تدابير منظمة الصحة العامة الوقائية”.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الحادي عشر من آذار الماضي عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 وصنفته وباء عالمياً “جائحة” ووفقاً لبيانات المنظمة فإن هناك أكثر من 10 ملايين إصابة في العالم اضافة إلى أكثر من 499 ألف وفاة جراء المرض.

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