ماهو فيروس (سي) .. وما أعراضه؟

2020/06/30 | 21:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةفيروس "سي" هو فيروس الكبد الوبائي، ويعتقد البعض أن اعراضه تقتصر على الشعور بالغثيان والقيء وآلام البطن وفقدان الشهية، ولكن الأعراض الحقيقية تمتد إلى الجلد.وبحسب موقع "Web MD" الطبي فإن أعراض فيروس "سي" تتلخص بالآتي:الحكةوكما أفاد الموقع المذكور، لا يقوى الكبد على القيام بوظائفه الحيوية عند الإصابة بفيروس "سي"، ومع تراكم السموم بالدم، يشعر المريض بحكة، تبدأ في اليدين والقدمين، ثم تمتد لجميع أنحاء الجسم.الصدفيةتعتبر الصدفية من الأمراض الجلدية التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض الكبد، ولا سيما فيروس "سي"، ويمكن علاجها بتناول جرعات من مكملات الزنك بإشراف طبيب مختص.بقع الجلدتكون حمراء مائلة إلى اللون البنفسجي، وتظهر في البداية على الرسغ، ثم تنتشر بعد ذلك في جميع أنحاء جسم المريض.اصفرار البشرة والعينيتحول بياض العين ولون البشرة إلى اللون الأصفر عند الإصابة بفيروس "سي"، لأنه مع تراجع الكبد عن القيام بوظائفه الحيوية، تتراكم مادة البيليروبين في الدم، مما يؤدي إلى اصفرار لون الجلد.ظاهرة رينودوهو مرض جلدي، تكثر حالات الإصابة به في فصل الشتاء، حيث تتسبب برودة الطقس في تحول لون الأنف والأصابع والأذن إلى اللون الأبيض أو الأزرق، يرافق ذلك شعور بالألم والتنميل بهذه المناطق، وقد يتعرض مرضى فيروس "سي" لهذه المشكلة أيضًا، نتيجة تشنج الأوعية الدموية وقلة تدفق الدم بها.البورفيريامن الأمراض الجلدية الشائعة بين المصابينبفيروس "سي"، ويرجع تسميتها إلى البورفيرينات الموجودة في الكبد، والتي تنتقل إلى مجرى الدم وتتراكم أسفل الجلد، مسببةً تفورات مؤلمة على البشرة، فضلًا عن هشاشة الجلد التي تزداد سوءًا عند التعرض لأشعة الشمس.بقع الدمإذا لاحظ الشخص المصاب بقع الدم في مناطق متفرقة بالجسم، وصاحبها حكة وطفح جلدي، فهذا دليل على إصابته بفيروس "سي".شبكة العنكبوتكما أنا أعراض فيروس "سي" هي تجمعات للأوعية الدموية، تشبه إلى حد كبير شبكة العنبكوت، وتكون قريبة من سطح الجلد، وتظهر على الوجه أو الفخذ، وتختفي فور الضغط عليها.

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