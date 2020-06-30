“الفيفا” يوقف أمينه العام السابق لعشرة أعوام بسبب الفساد

2020/06/30 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الثلاثاء، إيقاف الألماني ماركوس كاتنر، لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حول العالم.وتولى كاتنر منصب المدير المالي السابق ومنصب الأمين العام السابق بالوكالة للهيئة الكروية العليا أيام رئاسة السويسري جوزيف بلاتر للاتحاد الدولي.ووجهت إلى كاتنر الذي غرم أيضا […]

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