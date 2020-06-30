أزمة  ميسان توعز بفتح المصارف ومحطات الوقود وتسمح بدخول الشاحنات

2020/06/30 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، الثلاثاء، عن عدد من الاستثناءات المهمة من تطبيقات حظر التجوال الشامل الذي أعلنته الأسبوع الماضي.وقال بيان عن الخلية بالنظر لنجاح خطة فرض حظرالتجوال والتزام المواطنين بذلك ولحدوث بعض المستجدات قررت خلية الأزمة في المحافظة العديد من السماحات المهمة.وأشار الى فتح مصرف الرافدين يوم غدٍ الأربعاء لغرض […]

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