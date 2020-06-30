انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي

2020/06/30 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداج

وفت المملكة العربية السعودية بوعدها بخفض إنتاج النفط بمقدار قياسي خلال شهر يونيو/ حزيران، استجابة لج...





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