2020/06/30 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وفت المملكة العربية السعودية بوعدها بخفض إنتاج النفط بمقدار قياسي خلال شهر يونيو/ حزيران، استجابة لج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداج
وفت المملكة العربية السعودية بوعدها بخفض إنتاج النفط بمقدار قياسي خلال شهر يونيو/ حزيران، استجابة لج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انخفاض كبير في صادرات النفط السعودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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