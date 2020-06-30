نائب يكشف نسبة العوائل تحت خط الفقر ويضع شرطاً لنجاح الحظر الصحي الشامل

2020/06/30 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب غايب العميري، اليوم الثلاثاء، نسبة العوائل العراقية ت...





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