2020/06/30 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان القضاء العراقي اكد عدم وجود اي مذكرة بخصوص المقر الذي داهمته قوات مكافحة الارهاب العراقية ليل ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد/ الشيخ الخزعلي: لا يجب تكرار ما حصل لأنه يخدم اجندات الأجنبي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد/ الشيخ الخزعلي: لا يجب تكرار ما حصل لأنه يخدم اجندات الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).