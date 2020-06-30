التربية تكشف عن آلية جديدة لامتحانات السادس الاعدادي قد تقطع الطريق على اقتراحات إلغائه

2020/06/30 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف مدير تربية الكرخ، فلاح حمود القيسي، اليوم الثلاثاء عن آليات جديدة لاجراء امتحانات السادس الاعدادي وتقطع الطريق على أي محاولات لالغاء الامتحانات نظرًا للاجراءات الوقائية الصارمة التي ستتبع.وقال القيسي في تصريحات صحفية رصدتها وكالة اين إن “وزارة التربية لديها غرفة عمليات ولجان تنسيق وضعت خطة لاجراء الامتحانات لطلبة الصف الاعدادي، وستكون الامتحانات كالاتي، في كل مركز امتحاني 100 طالب فقط على أن يكون في قاعات الامتحان من 8- 10 طلاب فقط”، مبينا أن الامتحان الاول سيكون لطلبة السادس التطبيقي فقط بعدما كانوا يجرون امتحاناتهم سوية مع السادس الاحيائي”.واضاف أن “المدارس ستجري فحوصا للطلبة قبل اداء الامتحانات، مع توفير القفازات والكمامات للجميع، والحفاظ على المسافة الطبية التي وضعتها خلية الازمة التي تقضي بضرورة التباعد الاجتماعي”، لافتا إلى أن “الطلبة الذين ستظهر عليهم اعراض الفيروس سيتم عزلهم في قاعات خاصة بهم لاجراء الامتحانات”.واشار القيسي إلى أن “وزير التعليم العالي ابلغ وزير التربية بان الجامعات والكليات الاهلية ستكون تحت تصرف الوزارة من أجل اجراء الامتحانات النهائية لطلبة السادي الاعدادي فيها”.وبشأن مقترح اعتماد المعدل التراكمي للطالب عندما كان في الرابع والخامس مع درجة نصف السنة، دون خوض الامتحانات اعتبر القيسي أن “هذا غير ممكن ولن يطبق بشكل من الاشكال، لأن هذا الامر يتعلق بمصير الطلبة وقد يحدث في ذلك ظلم كبير اذا ان بعض الطلبة لديهم معدلات نجاح متدنية في الرابع والخامس الاعدادي وهم متفوقون وبامكانهم التعويض في السادس ، نطمئن الطلبة الاسئلة ستكون من المنهج ولا داعي للخوف”.

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