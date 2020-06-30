بيرلو يستعد لبدء مسيرته التدريبية مع أحفاد السيدة العجوز

2020/06/30 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو البالغ 41 عاما سيتولى أولى مهامه التدريبية مع فريق ما دون 23 عاما لناديه السابق يوفنتوس.وحسب شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، فإن بيرلو المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2006، سيخلف المدرب الحالي فابيو بيكيا اعتبارا من الموسم المقبل.ويخوض فريق الشباب في “السيدة العجوز”، والمعروف باسم “يوفنتوس ب”، منافسات الدرجة الإيطالية الثالثة.وسيعاون بيرلو في مهمته الجديدة، روبرتو بارونيو، المدرب الحالي لفريق تحت 19 عاما في نابولي.ويعد صانع الألعاب السابق بيرلو من أساطير كرة القدم الإيطالية، وتنقل خلال مسيرته بين أبرز أنديتها، لاسيما ميلان حيث أمضى عشرة أعوام، ويوفتوس حيث أمضى أربعة، قبل أن ينتقل إلى نيويورك الأمريكي لعامين ونصف عام، ويعتزل بعدها في صيف عام 2018.وحقق بيرلو خلال مسيرته سلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2006 مع المنتخب، ودوري أبطال أوروبا مع ميلان في مناسبتين 2003 و2007، والدوري الإيطالي ست مرات.ونال بيرلو شهادة في التدريب في سبتمبر عام 2018.

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