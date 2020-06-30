العراقيون خارج قائمة المسموح استقبالهم في الاتحاد الاوروبي تزامنا مع بدء الموسم السياحي الصيفي

2020/06/30 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إعادة فتح حدوده اعتباراً من الأربعاء أمام الوافدين من 15 دولة من بينها كندا ودول المغرب العربي الثلاث بالإضافة إلى الصين لكن بشرط، فيما استثنى من قراره الولايات المتحدة وتركيا.وأُقرّت قائمة الدول هذه المبنية بشكل أساسي على معايير متعلقة بوضع الوباء، الثلاثاء بعد تصويت الغالبية المؤهلة […]

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