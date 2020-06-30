قيادة شرطة بغداد تعلن اعتقال “مبتز الكترونياً”

2020/06/30 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال “مبتز الكترونياً” لفتاة في العاصمة.وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات عن وجود حالة ابتزاز الكتروني […]

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