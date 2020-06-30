لجنة متابعة البرنامج الحكومي : عدم توزيع الرواتب سيسبب ركود في السوق والاقتراض ليس لتأمينها

2020/06/30 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت عضو لجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي فيان صبري، اليوم الثلاثاء، ان الاقتراض الخارجي لم يتضمن تأمين رواتب الموظفين.و قالت صبري في حديث متلفز لقناة “العهد” ، “العراق يحتاج 7.6 ترليون شهريا لسد حاجته، “مشيرة الى “صوتنا على قانون الاقتراض لانه الحل الوحيد”.و اضافت “صوتنا على قانون الاقتراض لانه خصص للاستثمار […]

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