2020/06/30 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يحتاج جسم الإنسان إلى تناول السوائل للحصول على الترطيب اللازم والوقاية من الجفاف، وتعد المياه والشوربة الدافئة الاختيار الأمثل لذلك، بينما تزيد بعض المشروبات من مخاطر التعرض للسرطان.تعرف على أهم المشروبات التي يجب الابتعاد عنها لأنها تزيد فرص الإصابة بالسرطان: 1-المشروبات الغازية تزيد المشروبات الغازية من مخاطر التعرض لأمراض القلب والسكري من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربعة مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربعة مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).