2020/06/30 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشائر وضعف الدولة – طارق الجبوري برغم صدور قانون يجرم ما اصطلح على تسميته بـ ( الدكة العشائرية ) فان النزاعات العشائرية مستمرة وفي تحد واضح للقوانين ولاسباب لاتنسجم مع قيم العشائر الاصيلة حتى وصل الامر الى مهاجمة منزل مدير شرطة بسبب مقتل ثلاثة اشخاص متهمين باختطاف مقاول محلي بحسب ما جاء بالاخبار ..ومع […]

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