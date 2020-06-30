2020/06/30 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير والبرلماني السابق صالح الحسناوي لـ (الزمان): الفساد في وزارة الصحة جزء من نظام الفساد المستشري في جميع القطاعات أدعو رئيس الوزراء لتشكيل خلية أزمة مصغرة برئاسته لمواجهة أزمة كورونا وتطبيق مفهوم وحدة القرار { يقلقني إرتفاع نسب الوفيات بكورونا قياساً بدول الجوار { لا يجوز إتهام وزارة الصحة بالتقصير في معالجة أزمة كورونا نتيجة […]

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