في مشهد مؤثر.. عمدة مدينة تركع وتبكي لعجزها عن إيقاف تفشي الوباء بمدينتها

2020/06/30 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت وسائل الإعلام الأندونيسية، مشهدا مؤثرا لعمدة مدينة “سواربيا”، تظهر فيه راكعة امام اقدام الأطباء، اثناء مطالبتها بالسماح لعجزها عن إيقاف تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وحسب المقطع المصور الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية، فأن العمدة “تريريسما هيريني”، توجهت الى طاولة يجلس خلفها طبيبان، للتقدم باعتذار شديد لسكان مدينتها، وقامت بالاستلقاء على الأرض والبكاء والركوع أمام قدميهما مطالبة إياهم بالسماح، خلال مؤتمر خصص لمناقشة تفشي الفيروس، بعد ابلاغها بأن المشفى بات مليئا بالمصابين، فيما حاول الحضور مساعدة العمدة على الوقوف.

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