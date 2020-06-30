2020/06/30 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر من داخل برلمان إقليم كردستان، عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الأوضاع بالمناطق الحدودية التي تتعرض الى قصف تركي.

وذكرت المصادر ان لجان الداخلية والبيشمركة والعلاقات الخارجية، عقدت اجتماعا بعد تلقيها توجيها من رئاسة برلمان الإقليم، وقررت تشكيل لجنة تتولى متابعة الأوضاع بالمناطق الحدودية مع تركيا، وحددت أسماء أعضائها بهدف القيام بزيارات ميدانية لتلك المناطق، والتحقيق حول الهجمات التي نفذها الجانب التركي عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي، مبينة ان البرلمان سيعقد جلسة لمناقشة الأوضاع بالمناطق الحدودية، واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي رئاسته التقرير الذي ستعده اللجنة المشكلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان يشكل لجنة لمتابعة مسألة القصف التركي على المناطق الحدودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان يشكل لجنة لمتابعة مسألة القصف التركي على المناطق الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).