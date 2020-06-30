2020/06/30 | 22:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، خلال بيانٍ صحفي، في مؤتمر بروكسل الرابع، عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية لـ #سوريا، تقدر بـ 696 مليون #دولار، ليرتفع الرقم بذلك إلى 11.3 مليار دولار منذ بداية…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (696 مليون دولار.. مساعدة إنسانية إضافية من الولايات المتحدة للشعب السوري) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (696 مليون دولار.. مساعدة إنسانية إضافية من الولايات المتحدة للشعب السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).