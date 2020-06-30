الخارجية الأمريكية: بومبيو أجرى اتصالا مع أحد زعماء

2020/06/30 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن مايك بومبيو أجرى أمس الاثنين، اتصالا عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها، الملا باردار، لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة".

وأضاف البيان أن بومبيو شدد على ضرورة أن تمتثل الحركت لالتزاماتها، بما في ذلك عدم الاعتداء على الأمريكيين.

ووقعت "طالبان" والولايات المتحدة، في فبراير المنصرم، بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان.

وبموجب الاتفاق، ستسحب واشنطن جنودها تدريجيا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهد بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.

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بغداد اليوم - متابعة

قال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، ميما أصيب 4 آخرون في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.

وصرح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب

بغداد اليوم- متابعة

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي بأن حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد-19 البالغة حاليا 40 ألفا قد ترتفع إلى مئة ألف ما لم تتّخذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.

وحذر فاوتشي، خلال جلسة استماع في مجلس

بغداد اليوم- متابعة

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، إصابة قائد بالحرس الثوري جراء تفجير استهدف سيارتين جنوب شرق ايران.

وقال مالكي، في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية، إن "تفجیراً ارهابياً استهد

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