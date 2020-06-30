13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

2020/06/30 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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قال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، ميما أصيب 4 ...





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