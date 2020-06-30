مسؤول عراقي يتحدث عن خطأين وقعت بهما وزارة الصحة ودفعا لزيادة اصابات كورونا

2020/06/30 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حمل مدير قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم بمحافظة النجف، د.



سامر المظفر، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة سبب ارتفاع معدلات الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع الاخيرة.

وقال سامر المظفر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "إرتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا لأرقام صادمة كان متوقعا بسبب تراخي الناس الذي بدأ في شهر آيار، والذي تتحمل وزارة الصحة جزءا منه لأنها أعطت رسالة خاطئة بأنها سيطرت وأن الوضع بات تحت السيطرة، وايضا مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بالتراخي بما روجته من معلومات كاذبة بأن الفيروس كذبة ولعبة سياسية".

وأضاف المظفر، أن "الخطأ الثاني الذي وقعت به وزارة الصحة كان مع قدوم العراقيين من الخارج، إذ لم تتخذ معهم في المطارات اجراءات صحيحة واقتصرت على الفحص السريع ومن ثم يسمح لهم بالذهاب رغم انه كان من المفترض حجرهم وهذا الأمر تسبب بجلب الفيروس الأوروبي من النوع الشديد ونشره في المجتمع".

وأكد، أن "عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية يعني أن الوضع سيتجه لكارثة"، مبينا ان "نظامنا الصحي متهالك، وأنظمة دول كبرى انهارت بسبب الزخم الكبير للإصابات، فيما منع الفساد والحروب من إيجاد منظومة صحية متطورة قادرة على التعامل مع جميع الحالات والضغوط".

وأشار مدير قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم بمحافظة النجف، إلى أن "الكوادر الصحية تعمل بطاقة قصوى حاليا والوضع لا يتحمل المزيد من الضغط، ولا نعتقد ان قرارات الدولة والقضاء ستحمي الكوادر من الاعتداءات ورسالتنا للمواطنين هذه الكوادر وجدت لخدمتكم وضحت بحياتها من أجلكم في مواجهة كورونا".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء (29 حزيران 2020)، تسجيل 104 وفيات جديدة و1958 إصابة بفيروس كورونا، فيما أشارت الى أن 1786 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

وسجل العراق، الجمعة 25-6-2020، اعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 122 حالة، فيما سجل اعلى حصيلة اصابات قبلها بيوم وبلغت 2437، ومنذ الخامس عشر من الشهر ذاته ارتفع معدل الاصابات الى الالف قبل ان تتجاوز الالفين لأول مرة بتاريخ 24 حزيران.

وترجع الوزارة سبب ارتفاع الاصابات بكورونا الى عدم التزام المواطنين بشروط الوقاية وزيادة قدراتها التشخصية عبر اجراء اكثر من 10 الاف فحص يومي تسهم بالوصول الى الكثير من الحالات المخفية .

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