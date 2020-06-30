كورونا.. تضاعف الإصابات في 10 ولايات أمريكية على الأقل

2020/06/30 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الضعف شهر يونيو في 10 ولايات أمريكية على الأقل، من بينها فلوريدا وتكساس، وفقا لإحصائيات قدمتها وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء.وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة هذا الشهر بزيادة قدرها 294 بالمئة، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في كل من ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية […]

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