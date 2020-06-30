تقرير اميركي خطير حول مصير طائرات “F16”: هل ستتحول إلى “خردة”؟

2020/06/30 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت مجلة فوربس الاميركية، عن مصير غير سار لطائرات F16 العراقية، في تقرير ترجمته “يس عراق”، مبينة انه بعد مغادرة المتقاعدين الاميركان لقاعدة بلد، اصبحت الطائرات جاثمة من دون صيانة دورية، وهو مايهدد بعدم وجود مستقبل لهذه الطائرات.وفي مايلي نص التقرير: في يناير، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران […]

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