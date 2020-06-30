القبض على مبتز الكتروني بواسطة فتاة في بغداد

2020/06/30 | 22:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني في العاصمة.وقال عزيز ناصر مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد في بيان، إنه "بورود معلومات عن وجود حالة ابتزاز الكتروني قام بها احد المتهمين لفتاة تبلغ من العمر ١٨ عام تم تشكيل فريق عمل من فوج طوارىء بغداد التاسع التابع للقيادة.واضاف: "تم نصب كمين للمتهم واثناء حضوره الى مكان سكنها لاذ بالفرار مما دعى القوة الى مطاردته والقاء القبض عليه والتوجه به الى مركز شرطة الصالحية برفقة الفتاه وإجراء اللازم بحقه ورفع اوراقهم الى القضاء".

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