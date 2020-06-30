2020/06/30 | 22:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنهت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، اجراءاتها الادارية لتشرع مصارف البلاد بتوزيع رواتب الموظفين تدريجيا اعتبارا من يوم غد.

وابلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، يأن وزارة المالية أنهت كافة الإجراءات المالية والإدارية بشأن تأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران.





وأوضح المصدر، أنالوزارة ستبدأ يوم غد الأربعاء بإرسال إشعار إلى المصارف لإطلاق رواتب الموظفين تدريجيا في الوزارات والدوائر المؤسسات الحكومية.

وذكرت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة، مؤكدة في ذات الوقت أن الوزارة لم ترسل إيعازا للمصارف بصرف الرواتب.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنهي اجراءاتها .. رواتب الموظفين غدا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنهي اجراءاتها .. رواتب الموظفين غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).